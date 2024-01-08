Бардзальи оценил работу Аллегри в текущем сезоне

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи высказался о выступлении команды под руководством Массимилиано Аллегри.

Туринцы остаются главными преследователями «Интера» в чемпионской гонке Серии А – «нерадзурри» набрали всего на два очка больше после 19 туров.

«Нужно отдать должное Аллегри. В прошлом он работал с более структурированными командами, в которых было больше готовых звёзд. Сейчас в его распоряжении много молодых ребят, но они постоянно прибавляют, их не пугает ответственность.

Нынешний «Ювентус» голоден до побед, выглядит очень сплочённо. Аллегри – отличный тренер. Я всегда считал, что у него есть качества, которых нет у других», – приводят итальянские СМИ слова Бардзальи.