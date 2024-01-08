Полузащитник Ренату Саншеш, арендованный «Ромой» у «Пари Сен-Жермен», может сменить клуб в текущем месяце.

Португалец пополнил ряды римлян летом прошлого года, но не смог зарекомендовать себя в команде Жозе Моуринью. По слухам, «Рома» не заинтересована в продолжении сотрудничества с 26-летним игроком, и уже скоро тот может вернуться в «ПСЖ», чтобы затем вновь уйти в аренду или сменить клуб на постоянной основе. По сведениям журналиста Экрема Конура, интерес к Саншешу проявляет греческий «Олимпиакос», уже изучающий ситуацию. Ранее сообщалось о возможном переходе хавбека в «Галатасарай» и «Бешикташ».