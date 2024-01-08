Раскрыт срок будущего контракта Джало с «Ювентусом»

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что туринский клуб договорился с французами о покупке 23-летнего футболиста за три с половиной миллиона евро.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны близки к закрытию сделки. По данным источника, «Ювентус» предлагает португальцу контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Джало не принял участие ни в одном матче. Футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 15 миллионов евро.