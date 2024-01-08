«Ювентус» не отпустит Кина в аренду

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин не покинет клуб в текущем месяце.

Как недавно сообщили итальянские СМИ, руководство «старой синьоры» готово отпустить 23-летнего футболиста в аренду уже в январе, чтобы тот регулярно получал игровую практику. Согласно сведениям TMW, эти сведения не соответствуют действительности: в «Ювентусе» хотят сохранить нынешний состав до конца сезона, чтобы не подрывать установившуюся в коллективе сплочённость, и Кину точно не позволят уйти в аренду.

Мойзе Кин принял участие в 12 матчах в текущем сезоне, но пока не отметился результативными действиями. Контакт итальянца рассчитан до 2025 года.