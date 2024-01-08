«Милан» посредством своего официального сайта объявил о трансфере защитника – состав команды пополнил Филиппо Терраччано. 20-летний футболист, который также способен действовать в качестве флангового полузащитника, подписал контракт сроком до конца июня 2028 года.

За «Милан» Террачано будет выступать под номером 38.

Стоит сказать, что ранее Филиппо Терраччано выступал за «Верону», воспитанником которой он является. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в таблице Серии А.