Дюрица: Я рад, что Алексей Миранчук решил попробовать себя в Европе

Экс-футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица поделился комментарием о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Я думаю, что Лёша сделал хороший шаг, потому что он уже не так молод. Это его выбор. Играет, не играет, но все же пробует свои силы», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Бывший игрок признался, что рад за Миранчука и надеется, что у него все удачно сложится в Европе.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором четырех ассистов.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года.