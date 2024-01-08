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Чемпионат Италии. Серия А

Дюрица: Я рад, что Алексей Миранчук решил попробовать себя в Европе

08 Января 2024 • 20:33 Комментировать
Аталанта
...
Фрозиноне
15.01 22:45

Экс-футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица поделился комментарием о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Я думаю, что Лёша сделал хороший шаг, потому что он уже не так молод. Это его выбор. Играет, не играет, но все же пробует свои силы», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Бывший игрок признался, что рад за Миранчука и надеется, что у него все удачно сложится в Европе.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором четырех ассистов.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ян Дюрица Алексей Миранчук ещё теги

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