У Миранчука волшебная левая нога — Смородская

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Приятно видеть, что в последних матчах Миранчук играет важную роль в команде. Он всегда может найти момент для гола или результативной передачи — это его самое ценное качество. И левая нога. У Миранчука она волшебная», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в 2024 году 28-летний футболист принял участие в двух играх, в которых забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Следующий матч «Аталанты» состоится 10 января. Соперником команды Джан Пьеро Гасперини станет «Милан». Четвертьфинальный поединок Кубка Италии должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени.