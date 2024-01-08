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Чемпионат Италии. Серия А

У Миранчука волшебная левая нога — Смородская

08 Января 2024 • 18:20 Комментировать (1)
Аталанта
...
Фрозиноне
15.01 22:45

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Приятно видеть, что в последних матчах Миранчук играет важную роль в команде. Он всегда может найти момент для гола или результативной передачи — это его самое ценное качество. И левая нога. У Миранчука она волшебная», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в 2024 году 28-летний футболист принял участие в двух играх, в которых забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Следующий матч «Аталанты» состоится 10 января. Соперником команды Джан Пьеро Гасперини станет «Милан». Четвертьфинальный поединок Кубка Италии должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ольга Смородская Алексей Миранчук ещё теги

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АТАЛАНТА ФРОЗИНОНЕ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Frank83
08 Января 2024 в 18:21
Да нее, не всегда
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