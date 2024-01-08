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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не проигрывает 15 матчей подряд

08 Января 2024 • 18:15 Комментировать
Салернитана
1:2
Ювентус

Туринский «Ювентус» не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах.

В воскресенье, 7 января, подопечные Массимилиано Аллегри одержали волевую победу над «Салернитаной» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1, а решающий мяч был забит в компенсированное время второго тайма.

Таким образом, «старая синьора» продлила свою беспроигрышную серию до 15 матчей подряд. Стоит сказать, что на данном отрезке «Ювентус» одержал 12 побед и трижды сыграл вничью.

Следующий матч «Ювентус» проведет 11 января против «Фрозиноне» в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

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