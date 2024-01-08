​«Ювентус» начал переговоры с Маккенни

«Ювентус» начал переговорный процесс о продлении контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Экрем Конур.

Туринский клуб начал переговоры с Маккенни на фоне интереса к футболисту из Английской премьер-лиги. Ранее американец поиграл в Англии за «Лидс» на правах аренды. Вернувшись, Уэстон стал игроком основы «старой синьоры».

В сезоне 2023/2024 Уэстон Маккенни провёл за «Ювентус» 19 матчей. В них американский полузащитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.

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