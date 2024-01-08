Халилович: «Я не понимаю, почему Миранчук остаётся в «Аталанте»

Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович поделился мнением о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Эксперт заявил, что по ходу сезона Миранчук сидит на скамейке, но перед трансферным окном начинает играть, ему обещают больше времени, но потом снова сажают его на лавку — это ненормальная ситуация.

«Я не понимаю, почему Миранчук там остается. Отличный игрок, мог бы играть везде. На его месте я бы ушел из Бергамо, точно попросил бы о трансфере», — цитирует словенца «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт 28-летнего игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в 7,5 млн евро.