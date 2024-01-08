Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Халилович: «Я не понимаю, почему Миранчук остаётся в «Аталанте»

08 Января 2024 • 17:13 Комментировать
Аталанта
...
Фрозиноне
15.01 22:45

Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович поделился мнением о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Эксперт заявил, что по ходу сезона Миранчук сидит на скамейке, но перед трансферным окном начинает играть, ему обещают больше времени, но потом снова сажают его на лавку — это ненормальная ситуация.

«Я не понимаю, почему Миранчук там остается. Отличный игрок, мог бы играть везде. На его месте я бы ушел из Бергамо, точно попросил бы о трансфере», — цитирует словенца «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт 28-летнего игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в 7,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Денис Халилович Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА ФРОЗИНОНЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Хиляль» не отпустит Митровича в АПЛ и Серию А
17:13 · Италия. Серия А
Халилович: «Я не понимаю, почему Миранчук остаётся в «Аталанте»
15:47 · Италия. Серия А
Каррера считает, что Миранчук способен закрепиться в основе «Аталанты»
14:58 · Италия. Серия А
Агент Барбоза: «Игра Миранчука в последних матчах «Аталанты» впечатляет»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин сделал выбор между «Баварией» и «Тоттенхэмом»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может перехватить у «Тоттенхэма» центрального защитника
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов потратить почти 30 миллионов на защитника
14:01 · Италия. Серия А
Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»
13:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» обсудили возможность трансфера Дрэгушина слухи
13:12 · Италия. Серия А
Агент Миранчука ответил, покинет ли россиянин «Аталанту»
13:06 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «Алексей пользуется доверием тренера»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего сборной Аргентины
12:24 · Италия. Серия А
В «Наполи» рассказали, собираются ли увольнять Маццарри после поражения 0:3 от «Торино»
11:57 · Италия. Серия А
Капелло высоко оценил игру Миранчука
11:52 · Италия. Серия А
Сёмин: «Миранчук - один из лучших игроков «Аталанты» 1
Все новости
Рекомендуем