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Каррера считает, что Миранчук способен закрепиться в основе «Аталанты»

08 Января 2024 • 15:47 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игровой форме Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

«Чем больше игрового времени получает Миранчук, тем больше он раскрывается. Думаю, Алексей способен закрепиться в основном составе «Аталанты» — это очень талантливый футболист», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». Каррера выразил мнение, что Миранчук может заиграть в «Аталанте», отметив, что у игрока всё впереди.

Напомним, что в 15 матчах нынешнего сезона россиянин забил два гола при четырёх результативных передачах. В пяти из семи последних встреч Миранчук отметился полезными действиями.

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