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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Барбоза: «Игра Миранчука в последних матчах «Аталанты» впечатляет»

08 Января 2024 • 14:58 Комментировать
Рома
1:1
Аталанта

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил форму Алексея Миранчука в последних матчах в составе «Аталанты».

«Игра Миранчука в последних матчах «Аталанты» впечатляет — Алексей набирает отличную форму. Он правильно поступил, что остался в «Аталанте» и продолжил усердно работать. Миранчук — настоящий борец, он добьётся успеха в Италии», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, если полузащитник сохранит текущую форму, а тренерский штаб не доверит Алексею место в основе, то Миранчук не останется без предложений летом.

Напомним, что в последнем матче Серии А россиянин отдал результативную передачу в матче против «Ромы». В 15 встречах во всех турнирах текущего сезона Миранчук забил два гола при четырёх ассистах.

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