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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука ответил, покинет ли россиянин «Аталанту»

08 Января 2024 • 13:12 Комментировать

Российский хавбек Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.

«Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно», - рассказал агент в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе ходили слухи о возможном возвращении Миранчука в «Торино».

В сезоне-2023/2024 полузащитник провел 15 матчей за «Аталанту». Россиянин забил два гола и сделал четыре результативные передачи на своих партнеров.

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