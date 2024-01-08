Агент Миранчука: «Алексей пользуется доверием тренера»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об игре россиянина в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1). В этой встрече хавбек отметился голевой передачей.

«Миранчук пользуется доверием тренера, сейчас он набирает форму. Алексей играет, уверен в своих силах. Если тренер использует его как правого нападающего - ради Бога, ему виднее», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 15 матчей, записав себе в актив два забитых мяча и четыре голевые передачи. Трудовое соглашение полузащитника с бергамасками рассчитано до середины 2025 года.