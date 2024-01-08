Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» рассказали, собираются ли увольнять Маццарри после поражения 0:3 от «Торино»

08 Января 2024 • 12:24 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
13.01 17:00

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо рассказал о положении главного тренера Вальтера Маццарри после поражения 0:3 от «Торино» в выездном матче итальянской Серии А. Действующие чемпионы страны сейчас находятся на девятой строчке в турнирной таблице национального первенства.

«Мы доверяем Вальтеру Маццарри. Он на 100% входит в наши планы, мы не рассматриваем вариант с увольнением тренера», – цитирует Мелузо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Маццарри возглавил «Наполи» в середине ноября, заменив Руди Гарсию. У итальянского специалиста действует контракт до конца нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри

Новости по матчу

07 Января
20:30
«Наполи» сделал необычное предложение «Дженоа» по Дрэгушину
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 54
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 8
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
13:12 · Италия. Серия А
Агент Миранчука ответил, покинет ли россиянин «Аталанту»
13:06 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «Алексей пользуется доверием тренера»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего сборной Аргентины
12:24 · Италия. Серия А
В «Наполи» рассказали, собираются ли увольнять Маццарри после поражения 0:3 от «Торино»
11:57 · Италия. Серия А
Капелло высоко оценил игру Миранчука
11:52 · Италия. Серия А
Сёмин: «Миранчук - один из лучших игроков «Аталанты» 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Осимхена
10:50 · Италия. Серия А
«Наполи» может закрыть игроков на базе
10:22 · Италия. Серия А
Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» летом 1
09:05 · Италия. Серия А
Влахович высказался о своём победном голе
08:39 · Италия. Серия А
Гасперини похвалил Миранчука: «Он был лидером в атаке»
06:12 · Италия. Серия А
​Сольбаккен отправляется в Японию
05:58 · Италия. Серия А
​Видаль назвал Мхитаряна «идиотом»
05:38 · Италия. Серия А
«Наполи» интересуется бывшим игроком «Милана»
05:26 · Италия. Серия А
​«Ты трус» - ди Канио раскритиковал Моуринью
Все новости
Рекомендуем