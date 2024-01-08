В «Наполи» рассказали, собираются ли увольнять Маццарри после поражения 0:3 от «Торино»

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо рассказал о положении главного тренера Вальтера Маццарри после поражения 0:3 от «Торино» в выездном матче итальянской Серии А. Действующие чемпионы страны сейчас находятся на девятой строчке в турнирной таблице национального первенства.

«Мы доверяем Вальтеру Маццарри. Он на 100% входит в наши планы, мы не рассматриваем вариант с увольнением тренера», – цитирует Мелузо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Маццарри возглавил «Наполи» в середине ноября, заменив Руди Гарсию. У итальянского специалиста действует контракт до конца нынешнего сезона.