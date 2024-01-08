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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло высоко оценил игру Миранчука

08 Января 2024 • 11:57 Комментировать

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, поработавший в сборной России, высказал мнение об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в поединке против столичной «Ромы» (1:1).

«Миранчук играет очень хорошо. Вот почему он всегда играет в последних матчах», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в прошедшей встрече Алексей записал на свой счет результативную передачу.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 поединках команды из Бергамо. Миранчук записал себе в актив два забитых мяча и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Аталанта Алексей Миранчук ещё теги
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