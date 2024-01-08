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Сёмин: «Миранчук - один из лучших игроков «Аталанты»

08 Января 2024 • 11:52 Комментировать (1)

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту». Во встрече с «Ромой» российский хавбек отметился голевой передачей.

«Алексей на сегодняшний день один из лучших игроков «Аталанты». Он единственный футболист команды, который старается играть в комбинационный футбол. Он очень хорошо провел матч», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 играх. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
08 Января 2024 в 13:05
смешной этот старик у него все лучшие от Хвичи до Мирончука грузин вообще стал середняком а стоило Миранчуку сыграть получше как тут же он лучший
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