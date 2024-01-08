Сёмин: «Миранчук - один из лучших игроков «Аталанты»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту». Во встрече с «Ромой» российский хавбек отметился голевой передачей.

«Алексей на сегодняшний день один из лучших игроков «Аталанты». Он единственный футболист команды, который старается играть в комбинационный футбол. Он очень хорошо провел матч», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 играх. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.