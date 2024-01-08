«Наполи» может закрыть игроков на базе

Футболистов «Наполи» могут временно закрыть на тренировочной базе из-за провальных результатов. В последнем поединке неаполитанская команда крупно проиграла «Торино» со счетом 0:3.

«Можем ли мы закрыть игроков на базе, чтобы они лучше сосредоточились на футболе? Завтра будет встреча с руководством, на которой примем решение», - передает Football-Italia слова спортивного директора клуба Мауро Мелузо.

«Наполи» неудачно провел первую половину сезона чемпионата Италии. После 19 проведенных туров неаполитанская команда набрала 28 баллов и занимает девятую строчку в турнирной таблице.