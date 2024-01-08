Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может закрыть игроков на базе

08 Января 2024 • 10:50 Комментировать

Футболистов «Наполи» могут временно закрыть на тренировочной базе из-за провальных результатов. В последнем поединке неаполитанская команда крупно проиграла «Торино» со счетом 0:3.

«Можем ли мы закрыть игроков на базе, чтобы они лучше сосредоточились на футболе? Завтра будет встреча с руководством, на которой примем решение», - передает Football-Italia слова спортивного директора клуба Мауро Мелузо.

«Наполи» неудачно провел первую половину сезона чемпионата Италии. После 19 проведенных туров неаполитанская команда набрала 28 баллов и занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 48
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов заплатить за Осимхена
10:50 · Италия. Серия А
«Наполи» может закрыть игроков на базе
10:22 · Италия. Серия А
Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» летом 1
09:05 · Италия. Серия А
Влахович высказался о своём победном голе
08:39 · Италия. Серия А
Гасперини похвалил Миранчука: «Он был лидером в атаке»
06:12 · Италия. Серия А
​Сольбаккен отправляется в Японию
05:58 · Италия. Серия А
​Видаль назвал Мхитаряна «идиотом»
05:38 · Италия. Серия А
«Наполи» интересуется бывшим игроком «Милана»
05:26 · Италия. Серия А
​«Ты трус» - ди Канио раскритиковал Моуринью
04:31 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Тео непредсказуем, и это прекрасно»
04:04 · Италия. Серия А
​«Я плох в прогнозах» - Югович не смог спрогнозировать исход борьбы за Скудетто
03:46 · Италия. Серия А
​Моуринью отказался от общения с прессой и то же самое велел своим игрокам
00:48 · Италия. Серия А
«Аталанта» не удержала победный счёт в матче с «Ромой», у Миранчука ассист
00:24 · Италия. Серия А
Влахович: «Наша цель - место в Лиге чемпионов»
07 Января
23:51 · Италия. Серия А
В «Наполи» заявили о доверии Маццарри после разгрома от «Торино»
Все новости
Рекомендуем