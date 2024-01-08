Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» летом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть итальянский клуб ближайшим летом. Об этом сообщает Foot Mercato.

Напомним, после матча 19-го тура Серии А против «Аталанты» (1:1) португальский наставник запретил своим игрокам общаться с прессой.

Отметим, что Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Под его руководством римский клуб сумел выиграть Лигу конференций.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч команда Моуринью проведёт 14 января против «Милана».