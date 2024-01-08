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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» летом

08 Января 2024 • 10:22 Комментировать (1)
Милан
...
Рома
14.01 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть итальянский клуб  ближайшим летом. Об этом сообщает Foot Mercato.

Напомним, после матча 19-го тура Серии А против «Аталанты» (1:1) португальский наставник запретил своим игрокам общаться с прессой.

Отметим, что Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Под его руководством римский клуб сумел выиграть Лигу конференций.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч команда Моуринью проведёт 14 января против «Милана».    

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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МИЛАН РОМА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Frank83
08 Января 2024 в 11:02
Арабы удочку закинули🤣
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