Влахович высказался о своём победном голе

Центрфорвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович высказался о победном голе в поединке против «Салернитаны» (2:1) в рамках 19-го тура итальянской Серии А.

«Я стал автором очень важного гола. Наша команда играет до конца и никогда не сдается. Я всегда отдаю все силы на поле, и это в итоге окупается. Надеюсь, что продолжу забивать голы. Буду много работать для этого», - передает слова сербского нападающего пресс-служба «старой синьоры».

В текущем сезоне Душан принял участие в 18 поединках туринского гранда, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.