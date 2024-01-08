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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини похвалил Миранчука: «Он был лидером в атаке»

08 Января 2024 • 08:39 Комментировать

В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Аталанта» встречалась с «Ромой». Матч завершился вничью со счетом 1:1. В составе бергамасков результативной передачей отметился российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Алексей сейчас в отличной форме. Я решил выпустить его в этом матче. Миранчук провел полную встречу и был лидером в атаке», - рассказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини в интервью Tutto Atalanta.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 поединках «Аталанты». Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги
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