Гасперини похвалил Миранчука: «Он был лидером в атаке»

В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Аталанта» встречалась с «Ромой». Матч завершился вничью со счетом 1:1. В составе бергамасков результативной передачей отметился российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Алексей сейчас в отличной форме. Я решил выпустить его в этом матче. Миранчук провел полную встречу и был лидером в атаке», - рассказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини в интервью Tutto Atalanta.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 поединках «Аталанты». Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.