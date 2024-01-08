​Сольбаккен отправляется в Японию

Определилось будущее Ола Сольбаккена - норвежского игрока, который ранее выступал в «Роме», а в последнее время защищал цвета греческого «Олимпиакоса». Впредь он будет выступать в составе японской «Уравы», контракт заключен сроком на полгода.

«Рома» должна будет выручить за футболиста, частичными правами на которого она владеет до сих пор, 750 тысяч - половину из того, на что реально рассчитывало руководство клуба, отдавая его в «Олимпиакос».

Интересно, что на Сольбаккена претендовали и клубы из Европы, но лишь японцы согласились на полугодичное сотрудничество - как сообщает ForzaRoma, летом римляне рассчитывают вернуть его назад.