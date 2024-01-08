​Видаль назвал Мхитаряна «идиотом»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль верен себе и за словом в карман не лезет. В прошлом он успел поиграть за миланский «Интер» и потому с особым интересом следит за делами в клубе.

И ему очень не по душе трудности соотечественника, Алексиса Санчеса - тот проигрывает конкуренцию за место в основном составе с Генрихом Мхитаряном. И в этой ситуации Видаль не нашел ничего лучшего, как... оскорбить Мхитаряна.

- Алексис, тебе надо покинуть «Интер». Ты вообще не должен был возвращаться в состав. Как вообще можно ставить играть этого идиота Мхитаряна вместо Санчеса? Я очень зол, - цитирует слова Видаля pianetamilan.it.