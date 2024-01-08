«Наполи» интересуется бывшим игроком «Милана»

Выступавший в прошлом за «Милан» бельгийский футболист Астер Вранкс попал в сферу интересов «Наполи». Неаполитанский клуб ищет «пластырь» - игрока, которым можно на короткий срок заткнуть пробоину в составе, образовавшуюся после того, как полузащитник Франк-Андре Замбо-Ангисса отбыл на Кубок Африки и пропустит весь январь.

Так в сферу клубного радара и попал Вранкс, который сейчас выступает в немецкой Бундеслиге в составе «Вольфсбурга». Об этом сообщает pianetamilan.it.

«Наполи» между тем, выступая в качестве чемпиона Италии, опустился уже на девятое место в турнирной таблице чемпионата, это произошло после поражения с крупным счетом от «Торино».