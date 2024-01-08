​«Ты трус» - ди Канио раскритиковал Моуринью

Как мы сообщали, Жозе Моуринью снова обиделся на прессу и объявил «обет молчания» после очередного матча своего клуба - «Рома» не смогла переиграть «Аталанту». Его решил раскритиковать Паоло ди Канио - бывший игрок «Лацио», следует заметить. Он намекнул на то, что Моуринью ведет себя как трус.

- Я заметил, что Моуринью любит получать красные карточки перед играми в Милане и пропускает такие матчи. Не менее трех таких матчей. Не слишком ли это много? Моуринью такой человек, что когда дела идут плохо, он сбегает и не появляется на публике, не отвечает. Впрочем, так себя ведут и многие другие, - цитирует слова ди Канио ForzaRoma.