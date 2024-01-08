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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Тео непредсказуем, и это прекрасно»

08 Января 2024 • 04:31 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли наслаждается успехом - специалист внес тактические коррективы в состав, и они снова показали себя с самой лучшей стороны. Поставив Тео Эрнандеса в центр обороны, он считает, что раскрыл новые качества французского футболиста, обычно работающего в качестве экспресса-тарана на левом фланге.

- Тео в центре непредсказуем. Он делает фантастические вещи в обороне, но также и в нападении. Я не ограничиваю его, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Ромой», это случится четырнадцатого января.


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