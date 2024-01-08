​«Я плох в прогнозах» - Югович не смог спрогнозировать исход борьбы за Скудетто

Бывший футболист туринского «Ювентуса», югослав Владимир Югович, признался, что с увлечением следит за дуэлью «Интера» и «Ювентуса» за чемпионский титул. Однако он не рискует предсказать итоги гонки за Скудетто - по словам Юговича, забившего победный послематчевый пенальти в финале Лиги чемпионов 1996 года (последняя победа «Ювентуса»), он слабоват в прогнозах.

- «Интер» очень силен и пока выступает лучше «Ювентуса». Это очень интересная схватка. Для Италии очень важно, чтобы была борьба за Скудетто. Чемпионат в одни ворота совсем неинтересен. Прогнозы? Я слаб в прогнозах, - цитирует слова Юговича итальянское новостное агентство ITASportPress.