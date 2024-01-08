​Моуринью отказался от общения с прессой и то же самое велел своим игрокам

Еще одним руководителем, запретившим общение с прессой после итогов девятнадцатого тура чемпионата Италии, стал Жозе Моуринью. Правда, его «Рома» не проиграла с крупным счетом, в отличие от «Наполи», но ничью с «Аталантой» амбициозный португалец счел слабым результатом и потому, велев футболистам не общаться с прессой, быстро покинул «Олимпико».

Сейчас столичный клуб занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, а в следующем туре ей предстоит игра с «Миланом». Она состоится четырнадцатого января в Милане.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в далеком 2001 году.