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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» не удержала победный счёт в матче с «Ромой», у Миранчука ассист

08 Января 2024 • 00:48 Комментировать
Рома
1:1
Аталанта

В 19-м туре Серии А встретились прямые конкуренты, «Рома» и «Аталанта». Вышедший в старте Алексей Миранчук быстро оправдал доверие тренера. С его навеса головой результативно пробил Тён Копмейнерс - 0:1. Рик Карсдорп, пробивая по воротам, получил удар по ноге - пенальти. Пауло Дибала с 11 метров пробил очень уверенно и сравнял счет. После перерыва команды сыграли без голевых атак и поделили очки.

«Рома» идет восьмой, у противника на один балл больше.

Протокол игры  
Рома1:1Аталанта
  8'Копмейнерс Тëн (0:1)
(1:1) Дибала Пауло39'  
Патрисиу РуйКристенсен Расмус  63'Манчини ДжанлукаЛьоренте Диего 46' (Хуйсен Дин ( 46') Карсдорп Рик 65' (Челик Зеки ( 65') Бове ЭдоардоКристанте БрианПеллегрини Лоренцо 73' (Паредес Леандро ( 73') Залевски Никола 65' (Спинаццола Леонардо ( 65') Дибала Пауло 84' (Эль-Шаарави Стефан ( 84') Лукаку Ромелу
Запасные: Белотти АндреаRenato BellucciПагано РиккардоАзмун СердарПисилли НикколоСвилар Миле
Карнесекки МаркоСкальвини Джорджио  29' 86' (Хиен Исак ( 86') Джимсити БератКолашинац Сеад 79' (Паломино Хосе ( 79') Хольм Эмиль  90'Руджери Маттео  38' 64' (Дзаппакоста Давиде ( 64'  74') Эдерсон Хонорато  43' 65' (Пашалич Марио ( 65') Де Рон МартенМиранчук АлексейКопмейнерс Тëн  55'Де Кетеларе Шарль 46' (Скамакка Джанлука ( 46')
Запасные: Цортеа НадирБаккер МитчелМендичино ЛеонардоМуриэль ЛуисРосси ФранческоМуссо ХуанКоми Пьетро
07 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Аталанта Алексей Миранчук ещё теги

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