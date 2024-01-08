«Аталанта» не удержала победный счёт в матче с «Ромой», у Миранчука ассист

В 19-м туре Серии А встретились прямые конкуренты, «Рома» и «Аталанта». Вышедший в старте Алексей Миранчук быстро оправдал доверие тренера. С его навеса головой результативно пробил Тён Копмейнерс - 0:1. Рик Карсдорп, пробивая по воротам, получил удар по ноге - пенальти. Пауло Дибала с 11 метров пробил очень уверенно и сравнял счет. После перерыва команды сыграли без голевых атак и поделили очки.
«Рома» идет восьмой, у противника на один балл больше.
Протокол игры
|8'Копмейнерс Тëн (0:1)
|(1:1) Дибала Пауло39'
Патрисиу Руй•Кристенсен Расмус• 63'Манчини Джанлука•Льоренте Диего46' (Хуйсен Дин (46') •Карсдорп Рик65' (Челик Зеки (65') •Бове Эдоардо•Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо73' (Паредес Леандро (73') •Залевски Никола65' (Спинаццола Леонардо (65') •Дибала Пауло84' (Эль-Шаарави Стефан (84') •Лукаку Ромелу
Карнесекки Марко•Скальвини Джорджио 29'86' (Хиен Исак (86') •Джимсити Берат•Колашинац Сеад79' (Паломино Хосе (79') •Хольм Эмиль• 90'Руджери Маттео 38'64' (Дзаппакоста Давиде (64') • 74'Эдерсон Хонорато 43'65' (Пашалич Марио (65') •Де Рон Мартен•Миранчук Алексей•Копмейнерс Тëн• 55'Де Кетеларе Шарль46' (Скамакка Джанлука (46')
07 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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