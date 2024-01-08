«Аталанта» не удержала победный счёт в матче с «Ромой», у Миранчука ассист

В 19-м туре Серии А встретились прямые конкуренты, «Рома» и «Аталанта». Вышедший в старте Алексей Миранчук быстро оправдал доверие тренера. С его навеса головой результативно пробил Тён Копмейнерс - 0:1. Рик Карсдорп, пробивая по воротам, получил удар по ноге - пенальти. Пауло Дибала с 11 метров пробил очень уверенно и сравнял счет. После перерыва команды сыграли без голевых атак и поделили очки.

«Рома» идет восьмой, у противника на один балл больше.