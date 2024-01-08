Влахович: «Наша цель - место в Лиге чемпионов»

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович слово в слово повторяет риторику своего наставника Массимилиано Аллегри, который знай себе повторяет, что «Ювентус» не ставит целью завоевать чемпионский титул, а просто хочет попасть в Лигу чемпионов. Те же самые слова звучат из уст Влаховича:

- Скудетто? Впереди же еще целых девятнадцать матчей. Рано говорить об этом. Наша цель - попасть в четверку лучших, то есть в зону Лиги чемпионов, - цитирует слова Влаховича Juvenews.eu.

Сейчас туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице, два очка уступая «Интеру».