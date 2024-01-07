Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» заявили о доверии Маццарри после разгрома от «Торино»

07 Января 2024 • 23:51 Комментировать
Торино
3:0
Наполи

Марио Мелузо, директор «Наполи», после поражения от «Торино» со счётом 0:3 в 19-м туре Серии А высказался о будущем Вальтера Маццарри в клубе.

«Мы доверяем Вальтеру Маццарри. Он входит в наши планы, и мы не рассматриваем увольнение тренера», — приводит слова функционера «партенопейцев» журналист Николо Скира. Также Мелузо извинился за игру действующих чемпионов Италии в прошедшей встрече, отметив отсутствие оправдания такому выступлению.

Напомним, что Маццарри возглавил «Наполи» в ноябре прошлого года. Под его руководством клуб выиграл всего три из десяти матчей в рамках всех турниров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Марио Мелузо ещё теги

Новости по матчу

07 Января
23:51
В «Наполи» заявили о доверии Маццарри после разгрома от «Торино»
19:11
Влашич оформил всего второй гол в этом сезоне
19:02
«Торино» устроил разгром чемпиону
19:01
Сдувшийся чемпион: У «Наполи» всего две победы в последних девяти встречах
18:35
Дебют Маццокки за «Наполи» продлился четыре минуты — игрока удалили в матче с «Торино»
06 Января
23:05
Бесплатный прогноз и ставка на матч Торино – Наполи чемпионата Италии – 7 января 2024
04 Января
12:56
Джованни Симеоне покинет «Наполи» только при одном условии
03 Января
10:46
«Наполи» приближается к трансферу полузащитника «Удинезе»
00:55
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма»
31 Декабря
12:02
«Наполи» интересуется двумя защитниками «Арсеналу»
00:34
«Наполи» опережает «Ювентус» в борьбе за игрока «Удинезе»
29 Декабря
14:25
«Наполи» следит за Судаковым
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Наполи Наполи
3
0
2.85 3.45 2.46
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
1
2
2.95 3.25 2.49
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
1
2
5.20 4.10 1.63
Видео
90 мин
Рома Рома
Аталанта Аталанта
1
1
2.34 3.25 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
00:24 · Италия. Серия А
Влахович: «Наша цель - место в Лиге чемпионов»
07 Января
23:51 · Италия. Серия А
В «Наполи» заявили о доверии Маццарри после разгрома от «Торино»
23:44 · Италия. Серия А
В «Салернитане» раскритиковали судейство после поражения от «Ювентуса» 4
23:39 · Италия. Серия А
Влахович: «Соперник провёл очень хороший матч, мои комплименты»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист на седьмой минуте матча с «Ромой»
22:54 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы реалисты»
22:15 · Италия. Серия А
«Рома» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:59 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сыграет против «Ромы» с первых минут
21:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 6
20:30 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» сделал необычное предложение «Дженоа» по Дрэгушину
20:06 · Италия. Серия А
​Сарри: «Кубок Италии мне не очень интересен»
19:43 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис объявил «обе молчания», запретив членам «Наполи» общение с прессой
19:30 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
19:16 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Леау такой, говоришь ему одно, а он всё делает наоборот»
19:11 · Италия. Серия А
Влашич оформил всего второй гол в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем