В «Наполи» заявили о доверии Маццарри после разгрома от «Торино»

Марио Мелузо, директор «Наполи», после поражения от «Торино» со счётом 0:3 в 19-м туре Серии А высказался о будущем Вальтера Маццарри в клубе.

«Мы доверяем Вальтеру Маццарри. Он входит в наши планы, и мы не рассматриваем увольнение тренера», — приводит слова функционера «партенопейцев» журналист Николо Скира. Также Мелузо извинился за игру действующих чемпионов Италии в прошедшей встрече, отметив отсутствие оправдания такому выступлению.

Напомним, что Маццарри возглавил «Наполи» в ноябре прошлого года. Под его руководством клуб выиграл всего три из десяти матчей в рамках всех турниров.