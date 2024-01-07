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Чемпионат Италии. Серия А

В «Салернитане» раскритиковали судейство после поражения от «Ювентуса»

07 Января 2024 • 23:44 Комментировать (4)
Салернитана
1:2
Ювентус

Маурицио Милан, генеральный директор «Салернитаны», раскритиковал судейство после поражения в матче итальянской Серии А против «Ювентуса».

«Мы очень возмущены сомнительным судейством сегодня. Я имею в виду красную карточку Маджоре, до этого был явный фол. И я имею в виду эпизод с Гатти, когда его стоило удалить. С завтрашнего утра мы начнём требовать объяснения», - рассказал функционер после матча.

Напомним, что «Салернитана» вдесятером упустила победу над «Ювентусом». Голы Самуэля Айлинга и Душана Влаховича позволила «бьянконери» взять волевые три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана Маурицио Милан ещё теги

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Комментарии (4) Все комментарии
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intermerdano
08 Января 2024 в 00:11
Раз уж тут такого рода статья, где статья про критику судейства в матче Интер - Дженоа? Что-то не заметил.
intermerdano
08 Января 2024 в 00:07
Сначала пусть объяснят локоть Бастони, а то вся Италия интересуется.
intermerdano
08 Января 2024 в 00:06
Хватает наглости что-то говорить? Лол
Juventissimo
07 Января 2024 в 23:54
Кальма, кальма! Прошлый сезон, не засчитанный 100% -ый гол Милика на последних минутах с углового взывают о справедливости судейства))
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