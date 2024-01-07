В «Салернитане» раскритиковали судейство после поражения от «Ювентуса»

Маурицио Милан, генеральный директор «Салернитаны», раскритиковал судейство после поражения в матче итальянской Серии А против «Ювентуса».

«Мы очень возмущены сомнительным судейством сегодня. Я имею в виду красную карточку Маджоре, до этого был явный фол. И я имею в виду эпизод с Гатти, когда его стоило удалить. С завтрашнего утра мы начнём требовать объяснения», - рассказал функционер после матча.

Напомним, что «Салернитана» вдесятером упустила победу над «Ювентусом». Голы Самуэля Айлинга и Душана Влаховича позволила «бьянконери» взять волевые три очка.