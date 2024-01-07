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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович: «Соперник провёл очень хороший матч, мои комплименты»

07 Января 2024 • 23:39 Комментировать

В девятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А снова забил сербский нападающий Душан Влахович, а его туринский «Ювентус» сумел выиграть в гостяз у «Салернитаны» со счетом 2:1. После игры Влахович прокомментировал события минувшего матча, а также поблагодарил соперника за отчаянное сопротивление.

- Я думаю, что мы заслужили эту победу, но должен похвалить и «Салернитану» за сопротивление. Они провели очень сильный матч со всех точен зрения. Лишь удаление подкосило их, хотя и после него они отчаянно сопротивлялись, - заявил сербский нападающий в интервью Juvenews.eu.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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