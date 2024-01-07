Влахович: «Соперник провёл очень хороший матч, мои комплименты»

В девятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А снова забил сербский нападающий Душан Влахович, а его туринский «Ювентус» сумел выиграть в гостяз у «Салернитаны» со счетом 2:1. После игры Влахович прокомментировал события минувшего матча, а также поблагодарил соперника за отчаянное сопротивление.

- Я думаю, что мы заслужили эту победу, но должен похвалить и «Салернитану» за сопротивление. Они провели очень сильный матч со всех точен зрения. Лишь удаление подкосило их, хотя и после него они отчаянно сопротивлялись, - заявил сербский нападающий в интервью Juvenews.eu.