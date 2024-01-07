Аллегри: «Мы реалисты»

В девятнадцатом туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» одержал волевую победу в противостоянии с «Салернитаной», после первого тайма команда Макса Аллегри проигрывала, но взяла верх во второй половине игры.

- Мы - реалисты. Для нас было важно остаться вместе с «Интером», а для этого надо было обыграть «Салернитану». Для нас также важно контролировать ситуацию в борьбе за место в Лиге чемпионов. У нас уже четырнадцать очков преимущества, и это хорошо. Теперь фокус на Кубок Италии, мы хотим там пройти в полуфинал, - транслирует слова Массимилиано Аллегри телеканал DAZN.