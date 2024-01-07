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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А

07 Января 2024 • 21:57 Комментировать (5)
Салернитана
1:2
Ювентус
окончен

Что «Интеру», что его конкурентам из «Ювентуса», матчи 19-го тура Серии А дались с большим трудом. Туринцы сегодня гостили у главного аутсайдера и едва не потеряли очки. В конце первого тайма «Салернитана» повела после удара Джулио Маджоре. Адриен Рабио должен был сразу сравнивать, но запорол убойный момент - промах. На 53-й минуте Джулио Маджоре получил вторую желтую карточку. В середине второго тайма Душан Влахович мог сам забивать, но в итоге с его передачи отличился Самуэль Айлинг. Хозяева поля даже в меньшинстве обостряли впереди, но в итоге пропустили на 90-й минуте, когда Душан Влахович прицельно пробил головой - 1:2.

«Ювентус» остается вторым и проигрывает «Интеру» два очка, соперник - на дне таблицы.

Протокол игры  
Салернитана1:2Ювентус
(1:0) Маджоре Джулио39'  
  65'Айлинг Самуэль (1:1)
  90'Влахович Душан (1:2)
Костиль БенуаДанилюк ФлавиусФасио ФедерикоДьомбер Норберт  20'Самбья Саломон 89' (Мартеджани Агустин ( 89') Маджоре Джулио  32'  53'Ленговски МатеушКандрева АнтониоБрадарич ДомагойЧауна Лум 57' (Бронн Дилан ( 57') Сими Нванкво 77' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 77')
Запасные: Стюарт ТриванБотхейм ЭрикСфайт Андрес ЭмилЛовато МаттеоФиорилло ВинченцоОчоа Гильермо
Щесны ВойцехГатти Федерико  43' 46' (Айлинг Самуэль ( 46') Бремер ГлейсонДанило ЛуисВеа Тимоти 82' (Боэнде Джозеф ( 82') Маккенни Уэстон  69'Николусси Кавилья Ханс 59' (Милик Аркадиуш ( 59') Рабио Адриен  90'Костич Филип 46' (Ругани Даниэле ( 46'  73') Влахович Душан  90'Йылдыз Кенан 68' (Миретти Фабио ( 68')
Запасные: Пинсольо КарлоПерин Маттиа
07 января. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5) Все комментарии
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TEREX
07 Января 2024 в 22:06
дааа..синьора до 65 минуты примеряла вставную челюсть..)) патом, когда всё подошло наконец то попыталась укусить аутсайдера..)) ну и влахович наконец то догрыз этот орех..)) как то так
Juventissimo
07 Января 2024 в 22:04
Два матча. Одни и те же команды, но насколько по-разному играют составы одной из них...Второй состав Ювентуса громит Салернитану, зато основной состав туринцев в большинстве еле вытягивает матч.
intermerdano
07 Января 2024 в 22:02
Зато все голы забиты честно, а не как у мердосов)
intermerdano
07 Января 2024 в 22:00
Какой заголовок 😊 Артур, соболезную тому, что отрыв стал 2 очка 🤣
ЮвиК
07 Января 2024 в 21:59
Спасибо антигерою Маджоре. Сложный матч. Форца Юве.
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