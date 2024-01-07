«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А

Что «Интеру», что его конкурентам из «Ювентуса», матчи 19-го тура Серии А дались с большим трудом. Туринцы сегодня гостили у главного аутсайдера и едва не потеряли очки. В конце первого тайма «Салернитана» повела после удара Джулио Маджоре. Адриен Рабио должен был сразу сравнивать, но запорол убойный момент - промах. На 53-й минуте Джулио Маджоре получил вторую желтую карточку. В середине второго тайма Душан Влахович мог сам забивать, но в итоге с его передачи отличился Самуэль Айлинг. Хозяева поля даже в меньшинстве обостряли впереди, но в итоге пропустили на 90-й минуте, когда Душан Влахович прицельно пробил головой - 1:2.

«Ювентус» остается вторым и проигрывает «Интеру» два очка, соперник - на дне таблицы.