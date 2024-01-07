«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А

Что «Интеру», что его конкурентам из «Ювентуса», матчи 19-го тура Серии А дались с большим трудом. Туринцы сегодня гостили у главного аутсайдера и едва не потеряли очки. В конце первого тайма «Салернитана» повела после удара Джулио Маджоре. Адриен Рабио должен был сразу сравнивать, но запорол убойный момент - промах. На 53-й минуте Джулио Маджоре получил вторую желтую карточку. В середине второго тайма Душан Влахович мог сам забивать, но в итоге с его передачи отличился Самуэль Айлинг. Хозяева поля даже в меньшинстве обостряли впереди, но в итоге пропустили на 90-й минуте, когда Душан Влахович прицельно пробил головой - 1:2.
«Ювентус» остается вторым и проигрывает «Интеру» два очка, соперник - на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Маджоре Джулио39'
|65'Айлинг Самуэль (1:1)
|90'Влахович Душан (1:2)
Костиль Бенуа•Данилюк Флавиус•Фасио Федерико•Дьомбер Норберт• 20'Самбья Саломон89' (Мартеджани Агустин (89') •Маджоре Джулио 32'• 53'Ленговски Матеуш•Кандрева Антонио•Брадарич Домагой•Чауна Лум57' (Бронн Дилан (57') •Сими Нванкво77' (Иквуемеси Чуквубуикем (77')
Щесны Войцех•Гатти Федерико 43'46' (Айлинг Самуэль (46') •Бремер Глейсон•Данило Луис•Веа Тимоти82' (Боэнде Джозеф (82') •Маккенни Уэстон• 69'Николусси Кавилья Ханс59' (Милик Аркадиуш (59') •Рабио Адриен• 90'Костич Филип46' (Ругани Даниэле (46') • 73'Влахович Душан• 90'Йылдыз Кенан68' (Миретти Фабио (68')
Запасные: Пинсольо Карло•Перин Маттиа
07 января. Стадион "Аречи".
Бан пользователя