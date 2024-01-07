​Сарри: «Кубок Италии мне не очень интересен»

Итальянский «Лацио» обыграл «Удинезе» в матче итальянской Серии А, и мысленно его наставник Маурицио Сарри уже готовится к кубковому матчу с «Ромой». Наставник команды озвучил любопытную постановку вопроса - в то время как Кубок Италии как таковой ему не очень интересен, матч с «Ромой», хотя он и в рамках кубка, имеет принципиальное значение.

- Все знают, что мне не нравится формула проведения Кубка Италии. Но нам предстоит прежде всего дерби, а не матч Кубка Италии. Мы должны выиграть дерби, выиграем ли кубок, меня интересует меньше, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.