​Де Лаурентис объявил «обе молчания», запретив членам «Наполи» общение с прессой

Девятнадцатый тур итальянского чемпионата обернулся катастрофой для «Наполи» - команда Вальтера Маццарри потерпела крупное поражение от «Торино». Разъяренный очередной неудачей клуба, экспрессивный владелец «Наполи», 74-летний Аурелио де Лаурентис, запретил игрокам и тренеру общаться с прессой. Так что комментариев Вальтера Маццарри и игроков «Наполи» после игры не будет.

Сейчас неаполитанский клуб, выступающий в качестве действующего чемпиона страны, опустился уже на девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.

В следующем туре «Наполи» примет «Салернитану».