​Пиоли: «Леау такой, говоришь ему одно, а он всё делает наоборот»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли в благодушном настроении - его команда обыграла «Эмполи» с крупным счетом, а изменения тактического плана показали себя именно так, как он и ожидал. Даже строптивость Рафаэла Леау не стала препятствием, а, наоборот, неожиданностью для конкурентов - так считает сам Пиоли:

- Рафа он такой, я ему говорю быть поглубже, но когда ему такое говоришь, он делает все наоборот и остается на острие. И для наших соперников это стало сюрпризом. А мы это знаем, потому у нас есть определенное преимущество, - с улыбкой поделился наставник «Милана», слова которого цитирует pianetamilan.it.