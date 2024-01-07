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Чемпионат Италии. Серия А

Влашич оформил всего второй гол в этом сезоне

07 Января 2024 • 19:11 Комментировать
Торино
3:0
Наполи

Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, защищающий ныне цвета туринского «Торино» в воскресенье вечером оформил свой второй гол в текущем сезоне. Он во втором тайме матча с «Наполи» поразил ворота соперника и довёл счёт до уверенного преимущества «быков» - 2:0.

Таким образом, Влашич достиг отметки в два забитых гола за сезон. Ранее хорват отличался в этом сезоне лишь раз – он поразил ворота «Сассуоло» в очной игре, что прошла в Турине 6 ноября и завершилась победой хозяев – 2:1.

Напомним, что Влашичу 26 лет. Помимо двух голов в этом сезоне у Николы есть ещё две голевые передачи.

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