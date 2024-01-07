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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Салернитаной»

07 Января 2024 • 19:10 Комментировать
Салернитана
1:0
Ювентус
1 7.90 X 4.40 2 1.43
перерыв

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович с первых минут появится на поле в предстоящем матче итальянского чемпионата с «Салернитаной».

Полностью стартовый состав «Ювентуса» выглядит следующим образом: Щесны (вр), Гатти, Бремер, Данило, Веа, Маккенни, Николусси, Рабио, Костич, Влахович, Йылдыз.

Матч 19-го тура Серии А «Салернитана» - «Ювентус» состоится сегодня, 7 января. Свисток арбитра о начале поединка должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию игры, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.

В настоящий момент «Ювентус» располагается на второй строчке в чемпионате Италии, а «Салернитана» находится на последнем месте (20).

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Евро-Футбол.Ру,
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САЛЕРНИТАНА ЮВЕНТУС
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