«Лацио» дожал «Удинезе»

В 19-м туре Серии А «Удинезе» с «Лацио» провели достаточно ровный матч. Опасных моментов было меньше, чем желтых карточек, но голы были. На 12-й минуте Лука Пеллегрини со штрафного закрутил мяч в сетку ворот - 0:1. После перерыва прошла хорошая атака у хозяев, Санди Ловрич перевел мяч на Уоласа, который из пределов штрафной сравнял счет. И все же «Лацио» вырвал победу, в контратаке здорово сыграл в завершении Матиас Весино.

Римляне взмыли на шестое место, противник - пятый с конца.