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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» дожал «Удинезе»

07 Января 2024 • 19:06 Комментировать
Удинезе
1:2
Лацио

В 19-м туре Серии А «Удинезе» с «Лацио» провели достаточно ровный матч. Опасных моментов было меньше, чем желтых карточек, но голы были. На 12-й минуте Лука Пеллегрини со штрафного закрутил мяч в сетку ворот - 0:1. После перерыва прошла хорошая атака у хозяев, Санди Ловрич перевел мяч на Уоласа, который из пределов штрафной сравнял счет. И все же «Лацио» вырвал победу, в контратаке здорово сыграл в завершении Матиас Весино.

Римляне взмыли на шестое место, противник - пятый с конца.

Протокол игры  
Удинезе1:2Лацио
  12'Пеллегрини Лука (0:1)
(1:1) Уолас Соуза59'  
  76'Весино Матиас (1:2)
Окойе МадукаФеррейра Жоау  44'Перес Неуэн  90'Кристенсен Томас  10' 83' (Дэвис Кинан ( 83') Эбоселе Фести 75' (Эхизибуэ Кингсли ( 75') Ловрич Санди 83' (Товен Флорьян ( 83') Уолас СоузаПайеро Мартин  34'Масина Адам  38' 46' (Камара Ассан ( 46') Перейра РобертоЛукка Лоренцо 67' (Саксесс Исаак ( 67')
Запасные: Самарджич ЛазарКамара ЭтьенКабаселе КристианСаррага ОйерПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоКина ДомингушТиквич Антонио
Проведель ИванМарушич АдамПатрикХила Марио  46' 87' (Романьоли Алессио ( 87') Пеллегрини Лука  58' 68' (Педро Родригес ( 68') Гендузи МаттеоРовелла НиколоКамада Даити  40' 46' (Весино Матиас ( 46') Исаксен Густав 46' (Андерсон Фелипе ( 46') Кастельянос ВалентинДзакканьи Маттиа 68' (Лаццари Мануэль ( 68')
Запасные: Мандас ХристосКатальди ДанилоБашич ТомаХюсай ЭльсейдСепе ЛуиджиКазале НиколоФернандеш Сана
07 января. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Удинезе

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