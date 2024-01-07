«Лацио» дожал «Удинезе»

В 19-м туре Серии А «Удинезе» с «Лацио» провели достаточно ровный матч. Опасных моментов было меньше, чем желтых карточек, но голы были. На 12-й минуте Лука Пеллегрини со штрафного закрутил мяч в сетку ворот - 0:1. После перерыва прошла хорошая атака у хозяев, Санди Ловрич перевел мяч на Уоласа, который из пределов штрафной сравнял счет. И все же «Лацио» вырвал победу, в контратаке здорово сыграл в завершении Матиас Весино.
Римляне взмыли на шестое место, противник - пятый с конца.
Протокол игры
|12'Пеллегрини Лука (0:1)
|(1:1) Уолас Соуза59'
|76'Весино Матиас (1:2)
Окойе Мадука•Феррейра Жоау• 44'Перес Неуэн• 90'Кристенсен Томас 10'83' (Дэвис Кинан (83') •Эбоселе Фести75' (Эхизибуэ Кингсли (75') •Ловрич Санди83' (Товен Флорьян (83') •Уолас Соуза•Пайеро Мартин• 34'Масина Адам 38'46' (Камара Ассан (46') •Перейра Роберто•Лукка Лоренцо67' (Саксесс Исаак (67')
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик•Хила Марио 46'87' (Романьоли Алессио (87') •Пеллегрини Лука 58'68' (Педро Родригес (68') •Гендузи Маттео•Ровелла Николо•Камада Даити 40'46' (Весино Матиас (46') •Исаксен Густав46' (Андерсон Фелипе (46') •Кастельянос Валентин•Дзакканьи Маттиа68' (Лаццари Мануэль (68')
07 января. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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