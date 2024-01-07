​Конте посетил игру «Наполи»

В девятнадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» крупно проиграл в Турине местному «Торино», пропустив три безответных мяча. За игрой с трибуны наблюдал не кто иной, как Антонио Конте, который выбирает себе новую работу в Италии.

Хотя слухи чаще всего связывают его с «Миланом» или «Ювентусом», «темной лошадкой» в гонке за услугами специалиста является «Наполи» - там тренерская проблема сейчас куда более очевидна, чем в «Милане» или «Ювентусе».

И появление Конте на трибуне для наблюдения игры «Наполи» можно считать достаточно важным сигналом для любителей предсказывать будущее.