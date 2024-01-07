«Торино» устроил разгром чемпиону

Чемпион Серии А прошлого сезона, «Наполи», провалил очередной матч и застрял в середине таблицы. Сегодня «голубые» порадовали болельщиков «Торино». В начале игры Никола Влашич с линии вратарской пробил над перекладиной. Пётр Зелиньски атаковал метров с семи - сэйв. В конце тайма после подачи со штрафного Дуван Сапата продлил полет мяча, и Антонио Санабрия внес его в сетку - 1:0. Паскуале Маццокки вышел в перерыве и сразу удалился за удар соперника в колено. Тут же Влашич от линии штрафной поразил дальний угол - 2:0. Санабрия пробивал в пустой угол ворот и умудрился попасть в штангу. Ударом головой метров с 10 под перекладину Алессандро Буонджорно поставил точку - разгром.

«Торино» вышел на 10-е место и проигрывает одно очко сегодняшнему противнику.