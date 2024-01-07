Сдувшийся чемпион: У «Наполи» всего две победы в последних девяти встречах

Очередная неудача у действующего чемпиона Италии, «Наполи». Вечером воскресенья «адзурри» разгромно проиграли «Торино» на выезде (0:3).

Таким образом, в последних девяти официальных матчах у неаполитанцев всего лишь две победы. Первая была одержана над «Брагой» в Лиге чемпионов, а вторая над «Кальяри» в рамках итальянской Серии А.

В остальном в этой неудачной серии у клуба аж шесть поражений и лишь одна ничья. Общий счёт забитых и пропущенных голов в проигранных встречах просто катастрофический: 2:17.

После поражения от «Торино» «Наполи» скатился на девятое место турнирной таблицы итальянского первенства.