Камоцци считает, что Алексей Миранчук превосходит в мастерстве многих итальянских игроков

Итальянский агент Франко Камоцци поделился комментарием об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Конечно, он мог бы получать больше игрового времени, чаще забивать и отдавать передачи, но Алексей хорошо себя проявляет в каждом матче, в котором ему дают шанс», — заявил Камоцци порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Миранчук очень хорошо провел минувший сезон, когда выступал за «Торино» на правах аренды. Как считает Камоцци, по мастерству россиянин превосходит многих итальянских игроков, но ему не хватает игровой практики.

В текущей кампании 28-летний хавбек принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи.