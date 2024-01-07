​Пиоли: «Рубен должен забивать»

В девятнадцатом туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл со счетом 3:0 «Эмполи», а первый гол в матче забил английской полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Для него это был второй гол в сезоне и наставник клуба Стефано Пиоли надеется, что за ним последуют и другие успехи.

- Рубен должен забивать. В начале я даже не думал, что он настолько атакующий игрок. Он может забивать и головой. Сегодня он хорошо сыграл, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит поединок с «Ромой». Сейчас команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата.