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Чемпионат Италии. Серия А

​Тео Эрнандес: «Мы не слушаем, что говорят критиканы»

07 Января 2024 • 18:46 Комментировать

В очередном, девятнадцатом туре итальянского чемпионата победу сумел одержать «Милан», команда Стефано Пиоли обыграла «Эмполи». Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал успех, он заявил, что мнение критиков его волнует мало - как и коллег по команде.

- Мы прошли через непростой период, но когда выигрываешь, не думаешь об этом. Мы не слушаем, что говорят критиканы. Да, были потери очков там, где не должны были быть, но сейчас мы снова побеждаем, и я счастлив. В таблицу пока не смотрим, - цитирует слова Эрнандеса pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Ромой».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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