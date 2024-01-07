Дебют Маццокки за «Наполи» продлился четыре минуты — игрока удалили в матче с «Торино»

Крайний защитник «Наполи» Паскуале Маццокки получил красную карточку в дебютном матче за неаполитанцев.

Напомним, 28-летний футболист присоединился к команде 5 января, перебравшись из «Салернитаны».

В эти минуты «Наполи» проводит свой матч 19-го тура чемпионата Италии против «Торино». Маццокки не попал в стартовый состав, но вышел на замену сразу после перерыва. Однако уже на 50-й минуте футболист получил прямую красную карточку после просмотра главным арбитром видеоповтора.

На данный момент «Торино» громит на своем поле «Наполи» со счетом 3:0. За всеми событиями можно следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.