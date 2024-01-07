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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» громит «Наполи» в очной встрече Серии А

07 Января 2024 • 18:31 Комментировать (1)
Торино
3:0
Наполи
окончен

«Торино» довёл счёт до разгромного в матче с действующим чемпионом Италии, «Наполи». Прямо сейчас команды выясняют отношения в Турине, «быки» довели своё преимущество в середине второго тайма до счёта 3:0.

В первом тайме хозяев вывел вперёд Антонио Санабрия, это случилось на 43-й минуте игры. Во втором тайме второй гол туринцев оформил хорошо знакомый нам по ЦСКА Никола Влашич, на 52-й минуте. На 66-й минуте третий гол в ворота «адзурри» оформил Алессандро Буонджорно.

Следить за ходом матча в формате текстовой трансляции можно на нашем портале. До конца матча остаётся чуть более 20 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
07 Января 2024 в 18:52
Да уж. Глубина падения Наполи в этом сезоне превосходит все ожидания. Как горькое похмелье после праздника. Возможно, и не в тренерах дело - как их не меняй.
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