«Торино» громит «Наполи» в очной встрече Серии А

«Торино» довёл счёт до разгромного в матче с действующим чемпионом Италии, «Наполи». Прямо сейчас команды выясняют отношения в Турине, «быки» довели своё преимущество в середине второго тайма до счёта 3:0.

В первом тайме хозяев вывел вперёд Антонио Санабрия, это случилось на 43-й минуте игры. Во втором тайме второй гол туринцев оформил хорошо знакомый нам по ЦСКА Никола Влашич, на 52-й минуте. На 66-й минуте третий гол в ворота «адзурри» оформил Алессандро Буонджорно.

Следить за ходом матча в формате текстовой трансляции можно на нашем портале. До конца матча остаётся чуть более 20 минут.