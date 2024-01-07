​Адли: «Цель «Милана» - победа в Кубке Италии»

Итальянскому «Милану» после победы над «Эмполи» в матче девятнадцатого тура Серии А предстоит четвертьфинальный поединок с «Аталантой» в рамках Кубка Италии. Полузащитник «Милана» Ясин Адли дал понять, что в свете вылета из Лиги чемпионов и проблемного положения в турнирной таблице Серии А команда будет стремиться к успеху по кратчайшему пути - то есть в Кубке Италии.

- Чемпионат и Кубок - это два разных и сильно отличающихся турнира. Мы хотим выиграть Кубок Италии, сделать подарок тифози. В предстоящем матче сделаем все возможное для победы, - цитирует слова Адли pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в Кубке Италии аж в 2003 году.